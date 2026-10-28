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Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı

Uzak Şehir 70. bölümdeki heyecanlı finalin ardından 71. bölüm fragmanı yayınlandı. Ancak fragman kısa süre sonra silindi. Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı silinme sebebi seyircinin diline düştü.

Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı
Nebahat Kübra Akalın

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolde olduğu Uzak Şehir'in 70. bölüm final sahnesi heyecan yarattı. Alya, Ecmel’in yolunu kesti. Elindeki silahı ona doğrultan Alya, tetiği çekemeden fenalaştı. Cihan "Senin neyin var Alya, neyin var bana bir söyle…" dedi.

Final sahnesinin ardından yeni bölüm merak edilmeye başlandı. Alya ve Cihan'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği merak edilirken Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı 1

SİLİP YENİ FRAGMANI PAYLAŞTILAR

Fragmanda Cihan'ın Alya'yı kucağına alıp hastaneye yetiştirdiği sahne dikkat çekti. Ancak fragman kısa süre sonra silindi. Uzak Şehir fragmanı yeniden paylaşılınca seyirci o detayı atlamadı.
Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı paylaşılıp silindi! Seyirci o detayı kaçırmadı 2

Cihan'ın Alya'yı kucağına aldığı sahnede ayakkabılarının görünmesi sorun oldu. Topuklu ayakkabıyla biten sahne yerini bota bırakınca seyircinin gözünden kaçmadı. Silinip yeniden paylaşılan fragmanın altına "Ya tek kusurunuz bu olsun", "Bunun için etkileşimi yok ettiniz", "Yanlış ayakkabı görünüyor diye fragmanı mı sildiniz şaka mı?", "Görmezden gelirdik etkileşim ziyan oldu", "Yarım milyon izlenme gitti yazık" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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