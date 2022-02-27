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Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu: "Bez Bebek Emre'ye bak sen"

27.02.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Eylül 2007 - 2 Nisan 2010 tarihleri arasında yayınlanan ve 7'den 77'ye herkesin izlediği Bez Bebek dizisinde Emre rolüne hayat ceren Ege Tanman büyüdü. Evrim Akın, Aleyna Keskinci, Fatoş Kabasakal gibi oyuncularla kamera karşısına geçen Ege Tanman'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu: "Bez Bebek Emre'ye bak sen"

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden olan Bez Bebek, Nana'nın hikayesiyle özellikle çocukların ilgisini çekiyordu. Dizinin çocuk oyuncusu Emre ise performansıyla akıllara kazınmıştı. Şimdilerde kocaman olan Ege Tanman Instagram'da oldukça aktif.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu:

EGE TANMAN ADETA BAŞKA BİRİ OLDU

26 Şubat 1998 doğumlu 24 yaşındaki Ege Tanman'ın son hali görenleri şaşırttı.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu:

Yıllar içinde adeta başka birine dönüşen Tanman'ın Instagram pozlarına takipçileri tarafından, "Bez Bebek Emre'ye bak sen" tarzında yorumlar geldi.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu:

Bez Bebek gibi başarılı projenin yanı sıra Ege Tanman Leyla ile Mecnun, Babam ve Oğlum gibi çok izlenen yapımlarda da yer aldı.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu:

Geçtiğimiz günlerde Leyla ile Mecnun'un 11. yılına özel Instagram hesabından paylaşım yapan Tanman, "11 sene önce bugün, Türkiye'nin en harika hayran kitlesine sahip olacağımız aklımızın ucundan bile geçmiyorken bu yolculuk başladı. Yayında olduğumuz 104 bölüm boyunca sayısız anı biriktirdik. 8 sene boyunca ekranlarda olmasak da izleyicilerimiz tarafından hiç unutulmadık. Her sene 9 Şubat'ta Leyla ile Mecnun'un doğum günü kutlandı ve herkes o geminin gelmesini bekledi. 11 sene sonra yine Leyla ile Mecnun'un doğum gününü kutluyoruz ve birlikte anı biriktirmeye devam ediyoruz. Paha biçilemez bir mutluluk." ifadelerini kullandı ve yapımda emeği geçen isimlere teşekkür etti.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu:

Ege Tanman'ın değişiminin yanı sıra Bez Bebek'teki rol arkadaşı 'Yağmur'un değişimi de görenleri hayrete düşürecek cinsten.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu:

Bez Bebek ve Köstebekgiller dizileriyle akıllara kazınan Asena Keskinci de kocaman genç kız oldu. Keskinci güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Bez Bebek'in Emre'si Ege Tanman başka biri oldu:

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Anahtar Kelimeler:
Ege Tanman
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