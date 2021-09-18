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Bez Bebek’in Simge’si Fatoş Kabasakal güzelliği ile mest etti! Resmen yıllara meydan okumuş

18.09.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ekranlarda reyting rekorları kıran Bez Bebek dizisinde kötü karakter Simge’ye hayat veren Fatoş Kabasakal son haliyle şaşırttı. Görenler “güzelliğine güzellik katmış” demeden edemedi.

Bez Bebek’in Simge’si Fatoş Kabasakal güzelliği ile mest etti! Resmen yıllara meydan okumuş

Bundan 14 yıl önce ekranlarda fırtına gibi esen Bez Bebek dizisi her ne kadar çocuklara hitap etse de pek çok kişi tarafından da severek izleniyordu. Aradan geçen yıllarda hafızalara kazınan bir isim vardı ki bu kişi dizinin kötü karakteri Simge’yi canlandıran Fatoş Kabasakal. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Kabasakal son haliyle şaşırttı.

BEZ BEBEK’İN SİMGESİ’Sİ FATOŞ KABASAKAL’IN SON HALİ

Bez Bebek dizisinde kötü karakter Simge’yi oynayan Fatoş Kabasakal o zamanlar da çok beğeniliyordu. Oyuncunun son halini görenler 40 yaşına merdiven dayamış olmasına inanamadı. Dünyaevine giren Fatoş Kabasakal, düğününden paylaştığı karelerle herkesi mest etti.

İşte Fatoş Kabasakal’ın son hali…

Bez Bebek’in Simge’si Fatoş Kabasakal güzelliği ile mest etti! Resmen yıllara meydan okumuş

Bez Bebek’in Simge’si Fatoş Kabasakal güzelliği ile mest etti! Resmen yıllara meydan okumuş

FATOŞ KABASAKAL KİMDİR?

9 Eylül 1982 Edirne doğumlu olan Fatoş Kabasakal, oyuncu ve sunucudur. Sunuculuk kariyerine Kral TV'de bir müzik programı ile başladı. ilk oyunculuk tecrübesini İki Arada Aşk'la yaşadı. Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. 2005 yılında Misi dizisinde Yosun karakterini canlandırdı. 2006'da Sararan Sevdalar filminde Betül Ünal karakterini, Ah Polis Olsam dizisinde Simge karakterini canlandırdı. 2007'de Yıldızlar Savaşı'nda Berna Laçin ve Mehmet Ali Erbil'le başrolü paylaştığı sit com'da Berçin Taygun karakterini canlandırdı. 2007-2010 yılları arasında Bez Bebek dizinde Simge karakterini, 2010 yılında Türk Malı'nda Natalia karakterini canlandırdı. 2010 yılında Pando Gofretto reklamında oynadı. 2011 yılında ATV'de yayımlanan Kurşun Bilal dizisine Azra Işık karakteriyle dahil oldu. Eylül 2013-Mart 2014 arası FOX'taki Ayışığı dizisinde "Başak" karakterini canlandırdı. 6 Mart 2014 tarihinde dizinin yapımcısıyla yaşadığı maddi Anlaşmazlık nedeniyle diziden ayrıldığını açıkladı.

Birçok kanalda program sunucusu olarak da görev aldı. atv'de Elifnağme, Kanal 1'de Heyecanlı, Kanal 7'de Afiyet Şeker Olsun, Star Tv'de Bir Eğlence Gecesi, atv'de Ver Çoşkuyu, Turk Max'ta Fatoş'la Akıllı Alışveriş, TNT'de Dedikodu gibi programları sundu.

Filmografi

Ayrı Dünyalar (Belkıs) (1998)

Misi (Yosun) 2005

İki Arada Aşk (Bakkal) 2005

Sararan Sevdalar (Betül Ünal) 2006

Ah Polis Olsam (Simge) 2006

Yıldızlar Savaşı (Berçin Taygün) 2007

Bez Bebek (Simge) 2007

Türk Malı (Natalliea (Natalya)) 2010

Kurşun Bilal (Azra Işık) 2011

Kahireli Palas (Duygu) 2013


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