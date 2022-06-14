Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci cesur pozlarıyla olay yaratıyor! Bambaşka biri oldu...

Bir dönem ekranları kasıp kavuran Bez Bebek dizisine çocuk yaşlarda katılan ve diziden yıllar sonra yeniden gündeme gelen Asena Keskinci, son haliyle herkesi mest ediyor. Artık büyüyen ve pozlarıyla herkesin dikkatini çeken güzel oyuncu, en son Masumiyet ve Ah Nerede dizileriyle ekranlarda boy göstermişti.

CESUR POZLARIYLA OLAY YARATIYOR

21 yaşındaki güzel oyuncu Asena Keskinci, cesur paylaşımlarını Instagram'dan sergilemeyi de ihmal etmiyor.

Güzelliğiyle göz kamaştıran başarılı oyuncu, her paylaşımıyla ayrı bir dikkat çekiyor.

SON POZU MONA LİSA TABLOSUNA BENZETİLDİ

Her fırsatta özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Asena Keskinci, son olarak pozuyla Instagram'ı salladı.

"Terliklerimle gelsem sana diyeceğim de süslenmeden çıkamıyorum" sözleriyle güzelliğini sergileyen Keskinci, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Keskinci'nin bu pozuna takipçileri, "Mona Lisa tablosu mübarek" ifadelerinde bulundu.



