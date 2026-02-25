MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses kızı Melek Zübeyde'yi de kara listeye almış: "Vergi ve SGK borcu çoktu..."

İbrahim Tatlıses'in aile sorunları gündemdeyken eski menajerinden de peş peşe iddialar geldi. Ciddi vergi ve SGK borcu olduğu söylenen türkücünün borçlarını ise kızı Melek Zübeyde kapattı.

İbrahim Tatlıses kızı Melek Zübeyde'yi de kara listeye almış: "Vergi ve SGK borcu çoktu..."

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar iddialarıyla gündeme geldi. İdo ve Melek Zübeyde'nin Tatlıses'in mal varlıkları hakkında bilgi almak istediğini söyleyen eski menajer bu toplantıda kavga çıktığını açıkladı.

İddiaya göre; "Ben daha ölmedim" diyerek Melek Zübeyde ile bu toplantıda gerilen İbrahim Tatlıses kızıyla küstü.

İbrahim Tatlıses kızı Melek Zübeyde yi de kara listeye almış: "Vergi ve SGK borcu çoktu..." 1

Bu süreçte Melek Zübeyde babasıyla bir süre konuşmadı ancak daha sonra zeytşn dalı borç ödemeyle geldi. Eski menajer "İbrahim Bey'in vergi ve SGK borcu var. Devlete çok yüklü meblağlarda geçmişten gelen" iddiasında bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı" Eski menajeri ifşa etti! "Kazadan sonra tek tek mal varlığı sayıldı"

Ece Erken ise "Melek ile bir anlaşması iddiası doğru mu? Mesela yanındaki yardımcıyı da Melek ve eşinin bulduğu hatta onları Dubai'ye tatile yolladığı hatta yanındaki yardımcısına 15 milyon liralık ev alındığı söyleniyor. Bunlar doğru mu?" diye sordu.

İbrahim Tatlıses kızı Melek Zübeyde yi de kara listeye almış: "Vergi ve SGK borcu çoktu..." 2

Şule Hanım ise bu konularda bilgisi olmadığını söyledi.

Ece Erken ise "Melek kara listedeymiş bunu düzeltmek için babasının vergi borçlarını ödemiş" dedi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tek tek isim verdi: Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu...Tek tek isim verdi: Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Merve Taşkın, Elis Sakuçoğlu...
Fragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdıFragmanda tek bir oyuncu yer aldı! Eleştiri yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.