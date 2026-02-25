İbrahim Tatlıses kızı Melek Zübeyde'yi de kara listeye almış: "Vergi ve SGK borcu çoktu..."

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar iddialarıyla gündeme geldi. İdo ve Melek Zübeyde'nin Tatlıses'in mal varlıkları hakkında bilgi almak istediğini söyleyen eski menajer bu toplantıda kavga çıktığını açıkladı.

İddiaya göre; "Ben daha ölmedim" diyerek Melek Zübeyde ile bu toplantıda gerilen İbrahim Tatlıses kızıyla küstü.

Bu süreçte Melek Zübeyde babasıyla bir süre konuşmadı ancak daha sonra zeytşn dalı borç ödemeyle geldi. Eski menajer "İbrahim Bey'in vergi ve SGK borcu var. Devlete çok yüklü meblağlarda geçmişten gelen" iddiasında bulundu.

Ece Erken ise "Melek ile bir anlaşması iddiası doğru mu? Mesela yanındaki yardımcıyı da Melek ve eşinin bulduğu hatta onları Dubai'ye tatile yolladığı hatta yanındaki yardımcısına 15 milyon liralık ev alındığı söyleniyor. Bunlar doğru mu?" diye sordu.

Şule Hanım ise bu konularda bilgisi olmadığını söyledi.

Ece Erken ise "Melek kara listedeymiş bunu düzeltmek için babasının vergi borçlarını ödemiş" dedi.