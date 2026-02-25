Kıskanmak dizisinde şaşırtan ayrılık! Cem Uslu projeye veda ediyor

Dün akşam 24. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kıskanmak dizisi yine heyecan dolu sahneleriyle seyircisini ekrana kilitledi. Sevilen dizide bu defa şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Kıskanmak'ın Cemil'i Cem Uslu'nun projeye veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nadim Güç'ün yönettiği, Yılmaz Şahin’in yazdığı diziden Uslu’nun hikâyesi bittiği için ayrılacak.

Senaryo gereği hapse giren Uslu, kendisinin yazdığı ve yönettiği tek kişilik oyunu “Başka Hayat”ı sahnelemeye devam ediyor.

KISKANMAK 24. BÖLÜM ÖZETİ

Nalan’ın intiharı tüm dengeleri değiştirir. Halit, Mükerrem’in kimden hamile kaldığının peşine düşer. Seniha, Yasemin'i evlat edinebilmek için güvenli bir aile kurması gerektiğini öğrenir. Cihan ona evlenme teklif eder. Cemil, Şükran'ın onu aldattığını öğrenir ve evden kovar.

Halit, Cemil'le anlaşır ama Cemil, bunun sonu olacağını bilmez. Mediha, oğlunu Kızılbağ ailesi ile karşı karşıya getirmemek için son bir hamle yapar. Halit, Mükerrem’i belirsizliğe sürüklerken, Nüzhet ona gerçeği söyler.