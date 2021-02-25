Bez Bebek'in Yağmur'u Masumiyet'in Hande'si oldu! Asena Keskinci'den seksi pozlar

Küçük yaşlardan beri setlerde olan Asena Keskinci, şimdilerde FOX TV'de ekrana gelen Masumiyet dizisiyle adından söz ettiriyor.
Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle hafızalarda yer edinen Asena Keskinci'nin yıllar içerisindeki değişimi olay oldu.
Masumiyet dizisinde Hande Hancı karakterini canlandıran 19 yaşındaki Asena Keskinci'nin birbirinden seksi pozları sosyal medyada gündem oldu.
Masumiyet'le ekranan dönen Keskinci'nin Instagram'daki cesur pozlarına beğeni yağdı.
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