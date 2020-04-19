Bez Bebek oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşkına çevirdi! Büyüyünce o kadar çok değişti ki...

Hakan rolünü 72. bölümde Tan Sağtürk'ten devralan Alpay Kemal Atalan, başarılı oyunculuğuyla çocukların kalbinde taht kurmuştu. Ünlü oyuncu; Avrupa Yakası, Genco, Doktorlar ve Tek Yürek gibi başarılı yapımlarda da yer almıştı.

Nana'nın büyük aşkı, Yağmur ve Emre'nin babası Hakan karakterini canlandıran ünlü balet Tan Sağtürk, 69. bölümde diziden ayrılmıştı. Yerine ise başarılı oyuncu Alpay Atalan gelmişti.

Dizide insan olma hayalinin peşinden koşan Nana, bir taraftan sırrını korumak için mücadele ederken diğer taraftan dünyaya uyum sağlamaya çalışıyordu. Bez Bebek'teki Nana rolüyle çok sevilen Evrim Akın, dizi oyunculuğunun yanı sıra sunduğu programlarla ve tiyatro oyunlarıyla da kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Mehmet Usta (Şoker)

Kendisi insan olmak isteyen; ama Nana'nın insana dönüşmesini engellemeye çalışan kötü kalpli bir oyuncak olan Şoker'i canlandıran başarılı oyuncu Mehmet Usta, Leyla ile Mecnun ve Bana Bir Soygun Yaz gibi yapımlarda da rol aldı.

Reyhan Asena Keskinci (Yağmur)

Nana'nın sırrını ilk öğrenen kişi, aynı zamanda Hakan'ın kızı olan Yağmur karakterini canlandıran Reyhan Asena Keskinci, yıllar içindeki değişimiyle en çok şaşırtan karakterlerden biri oldu. Genç oyuncu; Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Ahlat Ağacı gibi kaliteli yapımlarda da yer aldı.

Ege Tanman (Emre)

Bez Bebek dizisinde Yağmur'un abisi rolünü oynayan Ege Tanman; Babam ve Oğlum, Acemi Cadı, Leyla ile Mecnun ve Savaş gibi yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla kendini kanıtlamıştı.

Sevinç Aktansel (Makbule/Makbuş)

Küçük bir çocukken en sevdiği oyuncağı Nana olan ve Hakan'ın çocuklarına bakıcılık yapan Makbuş karakterini canlandıran usta oyuncu Sevinç Aktansel, birçok dizide ve tiyatro oyununda rol aldı. 2011 yılında ise ALS hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.





