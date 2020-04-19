MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bez Bebek oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşkına çevirdi! Büyüyünce o kadar çok değişti ki...

Bez Bebek oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşkına çevirdi! Büyüyünce o kadar çok değişti ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 20:50 | Son Güncelleme

3 sezonluk yayın hayatı boyunca tüm çocukları ekranları başına kilitleyen Bez Bebek dizisi oyuncularının son hallerini görünce çok şaşıracaksınız! Evrim Akın, Tan Sağtürk, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi birçok başarılı oyuncunun rol aldığı fantastik komedi dizisi Bez Bebek karakterlerinin şimdiki hallerine bir bakın...

Bez Bebek oyuncularının şimdiki halleri görenleri şaşkına çevirdi! Büyüyünce o kadar çok değişti ki...
  1. doğum gününde insan olmayı dileyen bir bez bebek olan Nana'nın maceralarını anlatan çocuk dizisi Bez Bebek, fantastik yönü ve komik sahneleriyle oldukça sevilmişti. Gündüzleri insan olan; ama gece yarısı olunca tekrar bez bebeğe dönüşen Nana'nın dileğinin gerçek olması için bir yıl boyunca bu düzene devam etmesi ve sırrını açığa çıkarmaması gerekiyordu.

BEZ BEBEK OYUNCULARININ ŞİMDİKİ HALLERİ

Evrim Akın (Bez Bebek Nana)

Dizide insan olma hayalinin peşinden koşan Nana, bir taraftan sırrını korumak için mücadele ederken diğer taraftan dünyaya uyum sağlamaya çalışıyordu. Bez Bebek'teki Nana rolüyle çok sevilen Evrim Akın, dizi oyunculuğunun yanı sıra sunduğu programlarla ve tiyatro oyunlarıyla da kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

bez2

Tan Sağtürk (Hakan)

Nana'nın büyük aşkı, Yağmur ve Emre'nin babası Hakan karakterini canlandıran ünlü balet Tan Sağtürk, 69. bölümde diziden ayrılmıştı. Yerine ise başarılı oyuncu Alpay Atalan gelmişti.

bez3

Alpay Kemal Atalan (Hakan)

Hakan rolünü 72. bölümde Tan Sağtürk'ten devralan Alpay Kemal Atalan, başarılı oyunculuğuyla çocukların kalbinde taht kurmuştu. Ünlü oyuncu; Avrupa Yakası, Genco, Doktorlar ve Tek Yürek gibi başarılı yapımlarda da yer almıştı.

bez4

Oya Aydoğan (Kulina)

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Oya Aydoğan, Bez Bebek dizisinde Oyuncaklar Dünyası'nın baş perisi ve koruyucusu Kulina karakterini canlandırmıştı. Kariyeri boyunca 51 sinema filminde başarıyla rol alan Oya Aydoğan, 2016 yılında aort damarı yırtılması sebebiyle hayatını kaybetti.

bez5

Mehmet Usta (Şoker)

Kendisi insan olmak isteyen; ama Nana'nın insana dönüşmesini engellemeye çalışan kötü kalpli bir oyuncak olan Şoker'i canlandıran başarılı oyuncu Mehmet Usta, Leyla ile Mecnun ve Bana Bir Soygun Yaz gibi yapımlarda da rol aldı.

bez6

Reyhan Asena Keskinci (Yağmur)

Nana'nın sırrını ilk öğrenen kişi, aynı zamanda Hakan'ın kızı olan Yağmur karakterini canlandıran Reyhan Asena Keskinci, yıllar içindeki değişimiyle en çok şaşırtan karakterlerden biri oldu. Genç oyuncu; Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Ahlat Ağacı gibi kaliteli yapımlarda da yer aldı.

bez7

Ege Tanman (Emre)

Bez Bebek dizisinde Yağmur'un abisi rolünü oynayan Ege Tanman; Babam ve Oğlum, Acemi Cadı, Leyla ile Mecnun ve Savaş gibi yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla kendini kanıtlamıştı.

bez8

Sevinç Aktansel (Makbule/Makbuş)

Küçük bir çocukken en sevdiği oyuncağı Nana olan ve Hakan'ın çocuklarına bakıcılık yapan Makbuş karakterini canlandıran usta oyuncu Sevinç Aktansel, birçok dizide ve tiyatro oyununda rol aldı. 2011 yılında ise ALS hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

bez9

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe olduAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe oldu
Karayip Korsanları hayranları ekran başınaKarayip Korsanları hayranları ekran başına
Makyajsız haliyle şaşırttıMakyajsız haliyle şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bez bebek, bez bebek oyuncuları,

En Çok Okunan Haberler

Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronadan hayatını kaybetti

Datça Belediyesi 'iyi bilmezdik' mesajıyla duyurdu: Koronadan hayatını kaybetti

Bakan'dan bakın ne istedi! 'Özel bankalara kredi borcu olanlar...'

Bakan'dan bakın ne istedi! 'Özel bankalara kredi borcu olanlar...'

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntüler! Harekete geçildi

Tahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu

Tahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu

CHP'li belediyenin ekmek dağıtılması yasaklanmıştı! AK Parti'den ilk yorum: Paralel yapı

CHP'li belediyenin ekmek dağıtılması yasaklanmıştı! AK Parti'den ilk yorum: Paralel yapı

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

Virüsü yenenlerin böbrekleri iflas mı ediyor? Çarpıcı gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayip Korsanları 5 : Salazar'ın İntikamı konusu nedir, oyuncuları kimler? Hangi yıl ne zaman çekildi?

Karayip Korsanları hayranları ekran başına

İğne İplik filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İğne İplik nerede çekildi, hangi ülke filmi?

Ekranlarda Hint sineması kuşağı devam ediyor

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini kimler seslendirdi?

Shrek: Sonsuza Dek Mutlu'yu kim seslendirdi?

Nick Cordero’nun koronavirüs nedeniyle bacağı kesildi

Koronavirüs nedeniyle bacağı kesildi

Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı paylaştı! 'Ponciğim benimlesin hep...'

Kahreden paylaşım! 'Sen hep benimlesin'

Danla Bilic çirkin mesajları ifşa etti

İğrenç mesajları ifşa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.