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Bez sucuk: Tokat'ın tescilli organik lezzeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Tokat'ta, yöreye özgü bez sucuklar, ısıl işlem uygulanmadan, geleneksel yöntemler kullanılarak imal ediliyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescil edilen sucuklar doğal içeriğiyle ilgi görüyor.

Bez sucuk: Tokat'ın tescilli organik lezzeti

Tokat'ta, 1925 yılında Mustafa İçeloğlu'nun kent merkezinde kurduğu et, sucuk ve pastırma imalatını, 1973 yılında oğlu Salih İçeloğlu devraldı. Torunu Muharrem İçeloğlu ise dedesinin mesleğini geliştirip, Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde et ürünleri fabrikası kurdu. İçeloğlu, 2009 yılında bez sucuğu geliştirerek, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurup, ürün tescili aldı. Geleneksel yöntemlerle, ısıl işlem görmeden üretilen ve kullanıldığı bezden dolayı 'bez sucuk' olarak adlandırılan sucuk yoğun talep gördü.

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Firmalarının bir asırlık aile şirketi olduğunu ifade eden Muharrem İçeloğlu, "Dededen toruna 3’üncü nesil olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Firmamızda ilk öncelikle Tokat yöresine has bez sucuk üretimi yapıyoruz. Tamamen fermente bir üründür. Doğal yollarla fermantasyonunu gerçekleştiriyoruz. Geleneksel olarak yapılan ürünü, fabrikasyon ortamında üretiyoruz. Yaklaşık 10-12 gün arasında fermente odalarında, yüzde 40 fire vererek satışa hazır hale getiriyoruz. Bunun yanında kavurma, çemen ve kangal sucuğu üretimi de yapıyoruz" dedi.

'ISIL İŞLEM GÖRMEDEN ÜRETİYORUZ'

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Ürünlerinde kimyasal madde kullanmadıklarını belirten İçeloğlu "Özellikle et ürünlerinde kullanılan sodyum nitrik ve sodyum nitratlar vardır. Biz hiçbir ürünümüzde bu katkı maddelerini kullanmıyoruz. Çünkü sağlığa çok ciddi zararlarının olduğunu biliyoruz. Geleneksel yöntemlerle ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Bez sucuğun diğer sucuklardan ayıran özelliği yüzde yüz dana eti olması, sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmaması ve ısıl işlem görmeden, kurutma yöntemiyle satışa çıkmasıdır. Tabi bu yöntemlerle geleneksel olduğu için tat ve aroma daha fazla ortaya çıkıyor. Tokat merkez ve ilçelerinde sıcak satışımız var. Birçok kurumsal firmada da ürünlerimiz mevcut. Ayrıca online satış da yapıyoruz. Ürünlerimizi aynı gün içerisinde isteyene kargo ile de gönderiyoruz" diye konuştu.

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