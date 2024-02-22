BFZTürk Tv’ye yeni ortak!

Şanlıurfa'nın önde gelen iş insanlarından biri olan İsmail Güven, Yönetim Kurulu Başkanlığını Arif Önkol yaptığı BFZTürk TV’nin yeni ortağı oldu. BFZTürk Tv kanalının yeni ortağı İsmail Güven yaptığı açıklamada Güven Ailesi olarak çok mutlu olduklarını bu ortaklık ile birlikte BFZTürk TV’yi daha iyi noktalara getirmek için yatırımlara devam edeceklerini belirtti.

Kısa sürede önemli mesafe kat eden kanalın Genel Yayın Yönetmenliğini ise gazeteci yazar Ekrem Arpak yapıyor.

Arif Önkol ile İsmail Güven’in ortaklığı bölgenin önde gelenleri tarafından da memnuniyetle karışılandı. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Önkol ve İsmail Güven yaptıkları bu ortaklık anlaşmasını Sosyal Medya hesaplarından da paylaşarak duyurdular.

**Digiturk 666. kanalda yayın yapan BFZ Türk TV’nin Turksat Frekans Bilgileri ise şu şekilde:











