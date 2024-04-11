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Bianca Censori, Kanye West'in eski karısı Kim Kardashian'ın tarzını mı kopyalıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.04.2024 11:32
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Kanye West'in eşi Bianca Censori eski eş Kim Kardashian'ın bir kez daha stilini kopyalamakla suçlandı. Son dönemde giydiği kıyafetlerle gündeme gelen Censori yıldızın giydiği beyaz bir elbiseyle dışarı çıktı.

Bianca Censori, Kanye West'in eski karısı Kim Kardashian'ın tarzını mı kopyalıyor?

Kanye West ile Bianca Censori, İtalya tatilde tur için bindikleri teknedeki uygunsuz görüntüleriyle gündem olmuştu. Ardından ise yeni eşin sokak tarzı adından söz ettirmişti.

Sokağa iç çamaşırı giymeden külotlu çorapla çıkmasıyla ağızları açıktan bırakan Bianca şu sıralar Kanye West'in eski karısı Kim Kardashian'ın stilini kopyalamakla suçlanıyor.

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Kanye West'in eşi Bianca Censori, Kim Kardashian'ın daha önce giydiği beyaz bir elbiseye çok benzeyen bir elbise ile görüntülendi.

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29 yaşındaki Bianca, göbeğinden aşağıya doğru inen, tipik olarak cildi açıkta bırakan beyaz mini elbisesiyle yine uygunsuz bulundu.

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Kim, 10 yıl önce 34. doğum günü partisinde benzer şekilde dekolte bir yaka ve belirgin omuzlarla neredeyse aynı görünümü giymişti.


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Kim Kardashian Bianca Censori yaşında
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