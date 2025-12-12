Fenomen Sercan Yaşar kimdir? Cem Küçük iddiası: "Tutuklanınca her şeyi itiraf etti"

Fenomen Sercan Yaşar günlerdir gündemde. Ünlülerin yakın arkadaşı, her etkinlikte boy gösteren, takipçi sayısı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Sercan Yaşar kim? Sercan Yaşar'ın geçtiğimiz günlerde tutuklandığı iddiaları konuşuluyor.

Sercan Yaşar hakkında şaşırtan iddialar var. TGRT Haber’de Cem Küçük iddialarıyla dikkat çekti. Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu operasyonunun, sosyal medya fenomeni de olan ve ünlülere uyuşturucu temin ettiğini itiraf eden Sercan Yaşar isimli kişinin itirafları sonrasında başladığını açıkladı.

TUTUKLANINCA İTİRAF ETTİ

Cem Küçük iddiasına göre; Sercan Yaşar, ifadesinde gerçek kişinin uyuşturucu temin etmek olduğunu söyledi ve bu nedenle medya-reklam şirketi bile kurduğunu belirtti.

Fenomenin tüm Telegram ve WhatsApp konuşmaları da deşifre olunca harekete geçen ekipler önce televizyon spikerlerini gözaltına aldı ve sonrasında Mehmet Akif Ersoy da gözaltına alınarak tutuklandı.

SERCAN YAŞAR KİMDİR?

Sercan Yaşar uzun yıllardır eğlence sektöründe düzenlediği organizasyonlarla tanınıyor. Büyük markaların lansman projelerinde görev alması ve ünlü isimlerle sık sık aynı karelerde yer almasıyla dikkat çeken Yaşar, eğlence sektöründe geniş bir çevre edindi.

1993 doğumlu olan Sercan Yaşar Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dünyaya geldi.