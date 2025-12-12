MAGAZİN

Gözaltına alınan Tolga Aykut güzel oyuncunun sevgilisi çıktı! Tolga Aykut kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut gözaltına alındı. Birçok ünlü isimle çalışan Tolga Aykut bir süredir güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşıyordu. Peki, Tolga Aykut kimdir, kaç yaşındadır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Tolga Aykut güzel oyuncunun sevgilisi çıktı! Tolga Aykut kimdir? 1

GÜZEL OYUNCUNUN SEVGİLİSİ ÇIKTI

Gözaltı haberinin ardından Tolga Aykut hakkında araştırmalar hız kazandı. Prodüktör Tolga Aykut'un bir süredir güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Tolga Aykut güzel oyuncunun sevgilisi çıktı! Tolga Aykut kimdir? 2

Aktaş geçtiğimiz günlerde yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını ilan etmiş ve el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayınlamıştı.

Gözaltına alınan Tolga Aykut güzel oyuncunun sevgilisi çıktı! Tolga Aykut kimdir? 3

TOLGA AYKUT KİMDİR?

Tolga Aykut, 1992 yılında dünyaya geldi. Müzik ve dijital medya sektöründe tanınan bir yapımcı olan Tolga Aykut, hem sanatçılara hem markalara yönelik yaratıcı projeler geliştirmiştir.

Prodüksiyon, içerik stratejisi ve organizasyon yönetimi alanlarında aktif olarak çalışmalarına devam eden Tolga Aykut, Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşamaktadır.

Nilsu Berfin Aktaş
