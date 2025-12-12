Gözaltına alınan Tolga Aykut güzel oyuncunun sevgilisi çıktı! Tolga Aykut kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

GÜZEL OYUNCUNUN SEVGİLİSİ ÇIKTI

Gözaltı haberinin ardından Tolga Aykut hakkında araştırmalar hız kazandı. Prodüktör Tolga Aykut'un bir süredir güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı da ortaya çıktı.

Aktaş geçtiğimiz günlerde yapımcı sevgilisi Tolga Aykut ile aşkını ilan etmiş ve el ele çekilen kareyi ''1 yılı geçmiş bile'' notuyla yayınlamıştı.

TOLGA AYKUT KİMDİR?

Tolga Aykut, 1992 yılında dünyaya geldi. Müzik ve dijital medya sektöründe tanınan bir yapımcı olan Tolga Aykut, hem sanatçılara hem markalara yönelik yaratıcı projeler geliştirmiştir.

Prodüksiyon, içerik stratejisi ve organizasyon yönetimi alanlarında aktif olarak çalışmalarına devam eden Tolga Aykut, Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşamaktadır.