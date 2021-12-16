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Bibimbap (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bibimbap tarifi ve malzemeleri...

16.12.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzakdoğu yemeği olan bibimbap baldo pirinç, fish sauce, gochujang, gosari gibi malzemelerden yapılıyor. Bibimbap, karışık pilav anlamına geliyor. Bu yemeği evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bibimbap tarifini ve malzemelerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte bibimbap tarifi!

Bibimbap (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bibimbap tarifi ve malzemeleri...

Bibimbap bir Kore yemeğidir. Bu yemek sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Farklı bir tat denemek için bu yemeği evinizde hazırlayabilirsiniz. Bibimbap tarifinde et de olduğu gibi bu tarif sebzelerle de hazırlanabilir. İşte bibimbap tarifi ve malzemeleri...

Bibimbap (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bibimbap tarifi ve malzemeleri...

BİBİMBAP MALZEMELERİ

  • Baldo pirinç
  • Fish sauce
  • Ispanak
  • Sitake mantarı
  • Soya filizi
  • Bal
  • Havuç
  • Susam yağı
  • Kırmızı kapya biber
  • Mırın
  • Kabak
  • Susam
  • Taze soğan
  • Gochujang
  • Gosari
  • Yumurta
  • Sarımsak
  • Soya sos

BİBİMBAP NASIL YAPILIR?

Süzgeçteki pirinci iyice yıkayın ve süzün. Temizlenen pirinci tencereye alın ve üzerine su ekleyin. Ateşi açın ve suyu kaynatın. Su kaynadığı zaman ocağı kapatın ve kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika boyunca pişirin. Pilav suyunu çekince kapağını açmadan dinlendirmeye alın.

Ayçiçek yağını wok tavada ısıtın. Soğanları, kabakları ve rendelenmiş havuçları ekleyin ve yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Sebzeler kavrulduğu sırada 1/2 çay kaşığı kadar tuz ekleyin. Bir tencerede kaynayan suya ıspanakları ekleyin ve 1 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra ıspanakların suyunu çıkarmak için elinizle sıkın. Bir kasede sarımsak ezmesi, bir tutam tuz ve biraz susam yağıyla ıspanakları iyice harmanlayın. Kavrulan sebzeleri, acı biberi, ıspanağı ve 1/2 yemek kaşığı susam yapını pilavın üzerine ekleyin. Bütün malzemeleri iyice karıştırın. Hafif yağlanan tavaya yumurtaları kırın ve yumurtaların beyazları pişene dek yaklaşık 2-3 dakika pişirin. En son pişen yumurtaları da pilavın üzerine ekleyin ve tüm malzemeleri bir kez daha iyice karıştırın. Dilerseniz yumurtaları servis tabağına aldığınız pilavın üzerinde de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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