Bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip kaçtı

Yaralı halde otomobille kaçarken bekçiler tarafından fark edilen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gebze ilçesi kent meydanındaki bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A., H.A. ve M.A ile yabancı uyruklu başka bir grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Dışarıdan gelen şüphelilerin dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Kafeterya dışına taşan kavgada M.A., H.A. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralanan M.A., H.A. ve M.A, can havliyle Hyundai marka 41 MA 5207 plakalı otomobile binerek kaçtı. Yaklaşık 700 metre uzaklıktaki Hacı Halil Mahallesi 1218. Sokak’ta şüphe üzerine, bekçiler tarafından otomobil durduruldu. Yapılan incelmelerde şahısların yaralı olduğu görülürken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye götürüldü.

Polis, otomobilde incelemelerde bulunurken olayla ilgili inceleme başlattı.

