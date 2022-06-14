Bici bici pratik bir tariftir ancak bekleme süreleriyle beraber yapım aşaması uzar. Bici biciyi üzerinde kivi, çilek ya da diğer kırmızı meyvelerle beraber servis edebilirsiniz. Peki Bici bici nasıl yapılır? Bici bici malzemeleri neler? İşte detaylar...

BİCİ BİCİ MALZEMELERİ

6 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 litre su

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet büyük boy muz

1 su bardağı gül suyu

1 damla kırmızı gıda boyası

1 çay bardağı pudra şekeri

1 su bardağı rendelenmiş buz

BİCİ BİCİ TARİFİ

Su ve nişastayı tencereye alın ve çırpma teliyle karıştırarak pişirin. Karışım katı bir hal aldığında ocaktan alın ve borcam veya tepsinin içine döküp dolapta en az 4 saat kadar dinlendirin.

Şerbeti hazırlamak için 1 su bardağı gül suyunu, 1 damla kırmızı gıda boyasını ve 1 çay bardağı pudra şekerini bir kabın içinde karıştırıp dolapta soğumaya bırakın.

Muhallebiler dinlendiğinde kare halinde kesin. Servis kaselerinin tabanına muhallebilerden koyun. Ardından üzerine şerbet döküp rendelenmiş buz ekleyin. Pudra şekeri ve muz ile de süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...



