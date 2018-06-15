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Bielsa, Leeds ile sözleşme imzaladı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

İngiliz ekibi Leeds United başarılı teknik adamlardan Marcelo Bielsa ile sözleşme imzaladı.

Bielsa, Leeds ile sözleşme imzaladı

İngiltere Championship ekibi Leeds United dünya futbolunun saygın isimlerinden Marcelo Bielsa ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı. Daha önce Marsilya, Lazio ve Lille gibi takımları çalıştıran Arjantinli teknik adam kariyerinde ilk defa bir İngiliz takımı çalıştıracak. İngiltere’de daha önce çalışmak için birçok fırsatı olduğunu belirten Bielsa, “Leeds United gibi tarihi bir kulüple doğru projenin gelmesini beklemenin önemli olduğunu hissettim. Bana bir teklif yapıldı ve bunu geri çevirmek imkansızdı. Önümdeki zorluk için heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.,
Leed United, Marcelo Bielsa ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Anahtar Kelimeler:
leeds united marcelo bielsa ingiltere championship

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