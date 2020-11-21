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Biga’da ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 21.11.2020 16:41 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi hayata geçirildi.Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje ile ilgili broşürler dağıttı.

Biga’da ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığından hareketle başlatılan ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi hayata geçirildi.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje ile ilgili broşürler dağıttı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ve özel eğitimli K-9 uyuşturucu köpeği Şila vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Yetkililerden alınan bilgiye göre uyuşturucu bağımlılığının nasıl başladığına ve ne gibi kötü sonuçlar doğurduğuna yönelik hazırlanan broşürlerde İçişleri Bakanlığının hazırlatmış olduğu bilgilere yer verildi. Polis yetkilileri, “Uyuşturucu ile mücadele programını cep telefonlarınıza ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bir kez kayıt olmanız yeterli. Çevrenizde uyuşturucu ile alakalı görmüş olduğunuz her türlü konuyu hem görsel hem de yazılı bir şekilde program aracılığı ile bildirebiliyorsunuz. En kısa zamanda güvenlik güçleri olaya müdahale ediyor. Kimliğiniz her hangi bir şekilde deşifre olmuyor" ifadelerine yer verdiler.

Biga’da ‘En iyi narkotik polisi anne’ projesi

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