Bigadiç’te bir köy karantinaya alındı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesinde bazı vatandaşların Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede hastalığın yayılımını önlemek amacıyla 21 Ocak Perşembe günü saat 21’den itibaren karantina kararının alındığı açıklandı. Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi kırsal mahallesinde karantina süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı ifade edildi.

