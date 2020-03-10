BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Basın İlan Kurumu Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Osman Başeğmez görevine başladı. Uzun yıllar gazetecilik yapan Başeğmez, “Diyarbakır’da hizmet etmek benim için büyük onur” dedi.

Basın İlan Kurumunda Kayseri ve Bursa’da Şube Müdürü olarak hizmet veren Osman Başeğmez, Diyarbakır Müdürlüğü’ne atandıktan sonra yeni görevine başladı. Bursa’da özellikle istihdam ve eğitim projeleriyle sektöre önemli katkıları olan Başeğmez, Diyarbakır’ın yanı sıra bağlı şube Mardin, Batman ile Bingöl Bitlis, Siirt ve Şırnak’tan da sorumlu olacak.

Kadim şehir Diyarbakır’da görev yapıyor olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirten Başeğmez, “Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulumuzun kararları ve Genel Müdürümüz Rıdvan Duran’ın teveccühleri ile görevimize başladık. Kurumumuzun şahsıma gösterdiği teveccühe layık olmak için gücümün yettiğince, kamu hizmeti bilinci içerisinde gayret göstereceğim. Bu vesile ile Bursa’da görev yaptığım süre içerisinde temas ettiğim tüm Bursalılara da şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır’da sektörümüz ve şehir bürokrasimiz ve çalışma arkadaşlarımla el birliği içerisinde güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum” diye konuştu.