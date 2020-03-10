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BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 10.03.2020 11:45 | Son Güncelleme

Basın İlan Kurumu Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Osman Başeğmez görevine başladı.

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

Basın İlan Kurumu Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Osman Başeğmez görevine başladı. Uzun yıllar gazetecilik yapan Başeğmez, “Diyarbakır’da hizmet etmek benim için büyük onur” dedi.
Basın İlan Kurumunda Kayseri ve Bursa’da Şube Müdürü olarak hizmet veren Osman Başeğmez, Diyarbakır Müdürlüğü’ne atandıktan sonra yeni görevine başladı. Bursa’da özellikle istihdam ve eğitim projeleriyle sektöre önemli katkıları olan Başeğmez, Diyarbakır’ın yanı sıra bağlı şube Mardin, Batman ile Bingöl Bitlis, Siirt ve Şırnak’tan da sorumlu olacak.
Kadim şehir Diyarbakır’da görev yapıyor olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirten Başeğmez, “Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulumuzun kararları ve Genel Müdürümüz Rıdvan Duran’ın teveccühleri ile görevimize başladık. Kurumumuzun şahsıma gösterdiği teveccühe layık olmak için gücümün yettiğince, kamu hizmeti bilinci içerisinde gayret göstereceğim. Bu vesile ile Bursa’da görev yaptığım süre içerisinde temas ettiğim tüm Bursalılara da şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır’da sektörümüz ve şehir bürokrasimiz ve çalışma arkadaşlarımla el birliği içerisinde güzel hizmetler yapacağıma inanıyorum” diye konuştu.

Osman Başeğmez kimdir
1977 Yılında Konya’da doğdu. Gazetecilik hayatına Konya’da yerel basın kuruluşlarında başladı. 16 yıl NTV Konya bölge temsilciliği yaptı. Konya Ticaret Odası Basın Müşavirliği, KTO-Karatay Üniversitesi Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğüne atandı. 2015 yılında Bursa Şube Müdürlüğü görevine getirildi. Geçtiğimiz hafta itibarıyla Diyarbakır Müdürlüğü görevine başladı. Lisans eğitimini iktisat, yüksek lisans eğitimini ise halkla ilişkiler alanında yaptı. Yüksek Lisans eğitimini “Basın İlan Kurumunun yerel basının gelişimine katkısı” konusunda hazırladığı bitirme teziyle tamamladı. Kayseri’de görev yaptığı süre içerisinde Erciyes Üniversitesi iletişim fakültesi gazetecilik bölümünde öğretim görevlisi olarak “basında çalışma hayatı” dersi verdi. Türk Ceza Hukukunda yeni bir uygulama olan uzlaştırmacılık alanında Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca düzenlenen uzlaştırmacılık sınavına girerek başarılı oldu ve Bursa Cumhuriyet Savcılığına bağlı olarak, toplumsal barışa katkı sunmak amacıyla uzlaştırmacılık yaptı.
Başeğmez evli ve üç çocuk babasıdır.

BİK Diyarbakır Müdürlüğüne atanan Başeğmez göreve başladı

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