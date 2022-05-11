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BİK Genel Müdürü Erkılınç, Bitlis'te medya mensuplarıyla buluştu:

11.05.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yerel basından beklentilerimiz var. Özellikle haber içeriklerini zenginleştirerek kalitelerini arttırsınlar. Bir an önce internet medyasına hazırlıklı olsunlar"

BİTLİS (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, ülke genelinde yerel basının sorunlarının çözümü için 3 yıl önce başlattıkları projeyi başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

BİK Genel Müdür Erkılınç, beraberinde Bilgi Teknolojileri Müdürü Ömer Faruk Kaya ve BİK Van Şube Müdürü Mevlüt Ulucamlıbel ile geldiği Bitlis'te medya mensuplarıyla buluştu. Erkılınç, kentteki yerel basın mensuplarına BİK'in yürüttüğü projeler ve çalışmaları anlattı.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erkılınç, BİK Genel Müdürlüğüne atandıktan sonra ilk ziyaretini Van ve Bitlis'e gerçekleştirdiğini söyledi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret ederek basının sorunlarını aktardığını belirten Erkılınç, "Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Bundan sonra da kendileriyle olan iş birliğimiz devam edecek." dedi.

İl merkezi ve ilçelerindeki yerel basınla toplantı yaparak sorunlarını dinlediklerini anlatan Erkılınç, şunları kaydetti:

"81 ildeki yerel basının sorunlarına destek olmak amacıyla 3 yıldır önceki Genel Müdür'ümüzle başlattığımız proje vardı. Bunu da çok iyi başardık. Özellikle pandemi sürecinde zor bir dönemde diğer kurumlardan öncelikli olarak daha erkenden rol aldık. Yerel basınımız da bu süreçte bizden çok memnun kaldı. Yerel basından beklentilerimiz var. Özellikle haber içeriklerini zenginleştirerek kalitelerini arttırsınlar. Bir an önce internet medyasına hazırlıklı olsunlar. Çünkü önümüzdeki dönemde artık yazılı basının ne olacağını bilemeyiz. Bütün dünya dijitalleşmeye doğru giderken artık baskı ve matbaa işlerinden dünya kurtulmuş olacak. Bir yazıcı evde her şeyi halledebiliyor hatta artık yazıcılar da geçti e-imzalar üzerinden evraklar dolaşımda."

Erkılınç, Bitlis'teki yerel medya mensuplarının toplantıya ilgisinden memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

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