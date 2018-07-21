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Bikinili Beren Saat

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Son zamanlarda boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu dedikodulara inat birlikte tatile çıktı.

Bikinili Beren Saat

Eşi Kenan Doğulu ile birlikte Datça'ya giden Beren Saat'ten tatil paylaşımı geldi.

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Oyuncu çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

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Beren Saat'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Beren Saat bikinili

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