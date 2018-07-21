Bikinili Beren Saat

E\u015fi Kenan Do\u011fulu ile birlikte Dat\u00e7a'ya giden Beren Saat'ten tatil payla\u015f\u0131m\u0131 geldi.\n\nOyuncu \u00e7ekildi\u011fi foto\u011fraf\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan yay\u0131nlad\u0131.\n\nBeren Saat'in bu payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede binlerce be\u011feni ald\u0131.PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en korku veren havaalanlar\u0131Selen G\u00f6rg\u00fczel Alkan\u2019dan sevgi ve ho\u015fg\u00f6r\u00fc mesaj\u0131 Selena Gomez \u0130do Tatl\u0131ses'i stalklad\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum