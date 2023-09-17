Bikinili paylaşımı işinden etmişti! Leyla Tanlar oyuncu sevgilisi Burak Dakak ile nişanlandı 'İşte saf sevgi'

Son dönemde, verdiği bikinili pozla gündem olan Leyla Tanlar nişanlandığı görüntülerle gündem oldu. Genç oyuncu, Çukur dizisindeki Akın Koçovalı karakteriyle yüksek başarı yakalayan Burak Dakak ile nişanlandı.

Show TV'de yayınlanan Güzel Günler dizisinde birlikte rol alan ve iki sevgiliyi canlandıran Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın set aşkı gerçek oldu.

Bir süredir birliktelik yaşayan ünlü çift, sade bir törenle nişanlandı.

O anları Instagram hesabından paylaşan Leyla Tanlar ve Burak Dakak, kıyafet seçimleriyle beğeni topladı.

Siyah bir kıyafet tercih eden Leyla Tanlar güzelliğiyle büyüledi. Törene çiftin yakın arkadaşları olan Mert Yazıcıoğlu ve Can Atak da katıldı.

Kullanıcılar genç çift için 'Taze aşıklar', 'Dupdurular maşallah', 'Çok güzelsiniz', 'Leyla bu elbiseyle afet olmuş' gibi yorumlarda bulundular.

Burak Dakak 8 Haziran 1998 Ankara doğumlu, Leyla Tanlar ise 13 Aralık 1997 İstanbul doğumludur.



