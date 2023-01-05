Bikinili yakalanan Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

Justin Bieber ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere bol bol poz verdi.

Makyajsız haliyle büyüleyen Gomez, doğal güzelliğini sergilemekten geri durmadı.

Selena Gomez'in tatil kareleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar ''Kadın model değil, şarkıcı. Bu yüzden fiziği sadece onu ilgilendirir'' ve ''Kendisiyle barışık insan seksiliği'' gibi övgü dolu yorumlarda bulunurken, bazıları Gomez'in son halini beğenmedi.

2000'lerin başında şöhret basamaklarını tırmanan Selena Gomez, Hannah Montana ve Arwin gibi projelerde boy göstermişti.

Psikolojik sorunlar yaşadığı konuşulan Gomez, kullandığı bipolar ilaçları nedeniyle hızlı bir şekilde kilo aldı.



