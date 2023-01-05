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Bikinili yakalanan Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

05.01.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki ABD'li yıldız Selena Gomez, Cabo sahillerinde tatil yaparken gazetecilere yakalandı. Son dönemlerde aldığı kilolarla adından söz ettiren Selena Gomez, bikinisiyle cesurca poz verdi.

Bikinili yakalanan Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

Justin Bieber ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, kendisini görüntüleyen gazetecilere bol bol poz verdi.

Bikinili görüntülenen Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

Makyajsız haliyle büyüleyen Gomez, doğal güzelliğini sergilemekten geri durmadı.

Bikinili yakalanan Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

Selena Gomez'in tatil kareleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Bikinili görüntülenen Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

Bazı kullanıcılar ''Kadın model değil, şarkıcı. Bu yüzden fiziği sadece onu ilgilendirir'' ve ''Kendisiyle barışık insan seksiliği'' gibi övgü dolu yorumlarda bulunurken, bazıları Gomez'in son halini beğenmedi.

Bikinili görüntülenen Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

2000'lerin başında şöhret basamaklarını tırmanan Selena Gomez, Hannah Montana ve Arwin gibi projelerde boy göstermişti.

Bikinili görüntülenen Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi

Psikolojik sorunlar yaşadığı konuşulan Gomez, kullandığı bipolar ilaçları nedeniyle hızlı bir şekilde kilo aldı.

Bikinili görüntülenen Selena Gomez gazetecilere kıvrımlarını sergiledi


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