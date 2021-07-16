Bikinisiyle yürek hoplattı! Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal sosyal medyayı salladı

Sinem Ünsal, geçtiğimiz ay final yapan "Mucize Doktor" dizisi sayesinde bir yıldıza dönüşmüş durumda. Daha önce, "Kızım" ve "Siyah Beyaz Aşk" gibi sevilen dizilerle setlere ısınan ünlü oyuncu, ilk başrolünde yeteneğini fazlasıyla gözler önüne serdi. Böylece, tiyatroda kazandığı üstün başarıyı televizyonda da devam ettirebileceğini gösterdi. Yeni sezonun en iddialı projeleri için adı geçen Sinem Ünsal'ın bir kadın hikayesinde başrol oynaması bekleniyor. Ünlü oyuncu şimdilik yeni projeleri konusunda bir açıklama yapmıyor. Onun yerine, "Mucize Doktor" dizisinin iki yıllık yorgunluğunu ve pandemi stresini atmakla meşgul oluyor.

Sosyal medyayı yaktı geçti

Dizi biter bitmez rol arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan Sinem Ünsal, tatiline farklı isimlerle ve farklı yerlerde devam ediyor. Ayların yorgunluğundan kurtulmaya çalışan ve yeni sezona hazırlanan ünlü oyuncu, sık sık tatil paylaşımı yapıyor ve fit halleriyle dikkat çekiyor.

Son olarak, siyah bikinisi ve kot şortuyla yaptığı paylaşım sosyal medyayı yine salladı. Giydikleri çok sıradan şeyler olsa da, Sinem Ünsal'ın müthiş fiziği Instagram'ı sallamaya yetti de arttı.

