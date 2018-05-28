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Bilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2018 09:22 | Son Güncelleme

Feyenoord forması giyen gurbetçi oyuncu Bilal Başacıkoğlu, Beşiktaş iddiaları ile ilgili konuştu ve takımdan ayrılacağını, ancak Beşiktaş ile ilgili şu anda yorum yapmak istemediğini kaydetti.

Bilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum

Feyenoord'da oynayan Bilal Başacıkoğlu, Beşiktaş transferi iddiaları ile ilgili konuştu.

Beşiktaş'a transfer olup olmayacağı sorulan Bilal Başacıkoğlu, "Yeni adresim muhtemelen yurt dışında olacak ancak ne olacağını bilemezsiniz. Hiçbir şeye kapıyı kapatmıyorum. Beşiktaş ile ilgili şu anda bir şey söylememeyi tercih ederim" dedi.

"DAHA FAZLA OYNAMAM GEREK"

Feyenoord'dan ayrılacağını kaydeden 23 yaşındaki oyuncu, Daha fazla oynamak istediğimi söyledim. Hazır olmak için daha fazla oynamalıyım. Her 6 maçta bir 20 dakika gibi bir süre aldım ve böyle fit olamazsın. Bu kadar az dakikada kendini gösteremezsin, belki iyi bir günündeysen fit olmasan bile bunu başarabilirsin. Gerçek anlamda üst seviyede olman için 10 maç üst üste oynamalısın ve ben şu anda o seviyede değilim. Sadece oynamak istiyorum ve bunun nerede olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Feyenoord'da 26 maçta 1277 dakika süre alan Bilal, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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Beşiktaş bilal başacıkoğlu

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