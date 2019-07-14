SPOR

Bilal Başacıkoğlu Kayseri’ye geldi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 14.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’un kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu 13 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde Kayseri’ye geldi ve takıma katıldı.

Bilal Başacıkoğlu Kayseri’ye geldi

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bilal Başacıkoğlu sevinci. Geçen sezon transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu Bilal Başacıkoğlu, dün akşam saatlerinde Kayseri’ye geldi.

Sezonun bitmesine 1 hafta kala tedavisi için ülkesine giden genç futbolcu Bilal Başacıkoğlu 9 gün gecikmeli olarak takıma katıldı. Hollanda da hem tedavisine hem de antrenmanlarını bireysel olarak yapan Bilal Başacıkoğlu bugün yapılacak olan antrenmanda takımdan ayrı olarak bireysel antrenör eşliğinde çalışacak. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın yeni sezonda Bilal Başacıkoğlu’ndan beklentileri oldukça yüksek.

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor bilal başacıkoğlu Spor Toto Süper Lig

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