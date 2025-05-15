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Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama! "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz"

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı öne sürülen Bilal Erdoğan "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe başkanlığı için açıklama! "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz"
Berker İşleyen

Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi.

13'ncü Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok."

"HİÇ İHTİMAL VERMİYORUM"

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Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok." diye cevap verdi.

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Bilal Erdoğan son dakika fenerbahçe
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