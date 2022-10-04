Bilardoda gençlere yapılan yatırım başarı getirdi

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, bilardoda Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda başarılarıyla dikkati çektiğini belirterek, "Bilardoda altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık." dedi.

Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç Türk sporcuların son dönemdeki başarılarıyla Türkiye'nin gururu olduklarını belirtti.

Milli sporcu Burak Haşhaş'ın Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Ercan, "23-25 Eylül tarihlerinde yapılan organizasyonda 16 yaşındaki milli sporcumuz Burak Haşhaş ilk kez katıldığı şampiyonada en genç dünya şampiyonu unvanını kazandı. Burak, aynı zamanda 22 yaş altı gençlerda dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olma unvanına da sahip oldu." diye konuştu.

Milli bilardocu Denizcan Akkoca'nın da aynı organizasyonda üçüncü olduğunu aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Genç yaşlarda bilardoya gönül veren, çalışıp kazanma arzusu içinde yetişen, bu genç sporcularımız verdikleri emeklerin karşılığını önemli şampiyonalarda fazlasıyla alıyorlar. Milli sporcularımızın seneye ülkemizde düzenlenecek dünya şampiyonasında da bizlere aynı gururu yaşatacağından şüphem yok. Bilardoda altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık. O açıdan gururluyuz."

