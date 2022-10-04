YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bilardoda gençlere yapılan yatırım başarı getirdi

Bilardoda gençlere yapılan yatırım başarı getirdi

04.10.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan: "Bilardoda altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık"

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, bilardoda Türk sporcuların uluslararası organizasyonlarda başarılarıyla dikkati çektiğini belirterek, "Bilardoda altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık." dedi.

Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç Türk sporcuların son dönemdeki başarılarıyla Türkiye'nin gururu olduklarını belirtti.

Milli sporcu Burak Haşhaş'ın Hollanda'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Ercan, "23-25 Eylül tarihlerinde yapılan organizasyonda 16 yaşındaki milli sporcumuz Burak Haşhaş ilk kez katıldığı şampiyonada en genç dünya şampiyonu unvanını kazandı. Burak, aynı zamanda 22 yaş altı gençlerda dünya şampiyonu olan ilk Türk sporcu olma unvanına da sahip oldu." diye konuştu.

Milli bilardocu Denizcan Akkoca'nın da aynı organizasyonda üçüncü olduğunu aktaran Ercan, şunları kaydetti:

"Genç yaşlarda bilardoya gönül veren, çalışıp kazanma arzusu içinde yetişen, bu genç sporcularımız verdikleri emeklerin karşılığını önemli şampiyonalarda fazlasıyla alıyorlar. Milli sporcularımızın seneye ülkemizde düzenlenecek dünya şampiyonasında da bizlere aynı gururu yaşatacağından şüphem yok. Bilardoda altyapıya yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başladık. O açıdan gururluyuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyorTürk Kızılay insani yardım malzemesi taşıyan 4 tırı daha Pakistan'a gönderiyor
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildiKonya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ölen 5 kişi defnedildi
Başakşehir'de Türkmenistan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandıBaşakşehir'de Türkmenistan uyruklu kadının öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hollanda

Ankara Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:40
Öğle
12:42
İkindi
15:58
Akşam
18:35
Yatsı
19:52
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Çırılçıplak soyup taşladılar, sonra da penisini kopardılar!

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.