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Bilardoda Türkiye Pool Şampiyonası Ankara'da yapılacak

11.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilardoda Türkiye Pool Şampiyonası Ankara'da yapılacak

Bilardoda Türkiye Pool (Cepli) Şampiyonası 2. etap müsabakaları, 26 Kasım-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara tesislerinde gerçekleştirilecek şampiyona, büyükler, sinyorlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde hem erkek hem de kadın sporculara açık olacak.

Başvuruların 1-6 Kasım tarihleri arasında yapılabileceği aktarılırken, "Etapta tüm kategoriler iki disiplin oynayacaktır. Başvurular bitiminde katılım sayısı dikkate alınarak turnuva tabloları ve müsabaka programları yeniden düzenlenecek, başlangıç veya bitiş tarihlerinde değişiklik olabilecektir. Organizasyona katılım ücretsizdir." denildi.

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