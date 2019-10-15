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Bild'den skandal ifade: Türkler, Suriye saldırısını selamladı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın 1-1 biten Fransa maçında golün ardından ve maç sonu Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize selam göndermesi Alman basınını rahatsız etti. Bild gazetesi, sevinci "Türkler, Suriye saldırısını selamladı" şeklinde skandal bir ifadeyle okuyucularına duyurdu.

Alman Bild gazetesi, A Milli Takım'ın Fransa karşısındaki gol sevincini İngiltere maçına damga vuran Bulgar ırkçılarının selamıyla aynı kategoride değerlendirildi.

Fotoğrafta, milli takım oyuncularının asker selamı pozu ile Bulgar taraftarlarının fotoğrafı kullanıldı. Haber başlığında 'Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde skandal akşam' denildi. Resim yazısında ise "Türkler, Suriye saldırısını selamladı, Hitler Bulgaristan'da selamlandı" yer aldı.

Resim altı yazısında ise Türkler'in Arnavutluk maçında da aynı pozu verdiği hatırlatıldı. Haberde, UEFA'nın konuyla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi ve geçmişte bu tarz hareketler için ağır cezalar verildiği savunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bild Fransa Türkiye Barış Pınarı Harekatı

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