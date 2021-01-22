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  4. Bildiklerinizi unutun, imdadınıza yetiştik! Sıkışmış kavanoz kapağını açmanın kolay yolları

Bildiklerinizi unutun, imdadınıza yetiştik! Sıkışmış kavanoz kapağını açmanın kolay yolları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.01.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Ocakta kaynayan bir tencere makarna ve yanında kaynayan bir tencere soğan ve kıyma var. Kilerden bir kavanoz domates sosu aldınız ancak açılmamak için inat eden bir kavanoz kapağı ile karşılaştınız. Bu hepimizin başına geliyor! Peki sıkışan kapağı en kolay şekilde yemekler yanmadan nasıl açacağız?

Karnın açken ağzı sımsıkı kapalı bir yemek kavanozu ile mücadele etmekten daha kötü bir şey yok. İster kapağın altında en sevdiğin turşu olsun ya da tam ekmeğinin üzerine fındık ezmesi sürmeyi planladığın anda kapak sana engel olsun, stres yapmana gerek yok. Alengirli bir kavanoz açma aletine de ihtiyacın yok. Her evde bulunan genel malzemeler ile kapağı sıkışmış bir kavanozu açmak için birçok yol mevcut!

LASTİK ELDİVEN VE ISLAK HAVLU YÖNTEMİ

Cam kavanozlar kaygan olabilir, bu nedenle yardımcı olabilecek bir şey daha fazla tutuş sağlar. Açmak için kapağın etrafına küçük bir havlu sarmayı deneyin. Kapağı açmaya çalışırken havlu hareket ederse, havluyu suyla ıslatın ve ardından kapağın etrafına sarın. Lastik bulaşık eldivenleri ve lastik bantlar da tutuş sağlamak için iyi çalışır. Kapağı kavramak için bu eldivenleri giyin veya denemeden önce kapağın etrafına kalın bir lastik bant sarmayı deneyin.

KAVANOZ KAPAĞINA VURUN

Yeni kavanozlarda genellikle sıkı bir vakum contası bulunur ve bu contayı kırarak kavanozu açmak için daha az güç gerekir. Kavanozu yan çevirin, ardından bir elinizin avuç içi ile kavanozun dibine birkaç güçlü vuruş yapın. Vakum mührünün kırıldığını gösteren bir ses duyabilirsiniz. Vakum contasını kırmanın başka bir yöntemi de kapağı hedeflemektir. Ağır bir mutfak bıçağının arkası veya tahta bir oklava gibi biraz ağırlığı olan bir nesne kullanın ve kavanozu döndürerek kapakların kenarlarına birkaç hafifçe vurun.

SICAK SU YÖNTEMİ

Biraz çekiş gücü eklemeyi ve vakum contasını kırmayı denediniz, ancak kapak hala sıkışmış durumda. Şimdi, kapağı sıcak su altında çalıştırmayı denemek isteyeceksiniz. Kavanozun içeriğine bağlı olarak, kavanozun tamamını sıcak suyun altına koymamaya dikkat etmek isteyebilirsiniz (sonuçta kimse ılık turşuyu sevmez). Sıcak suyun musluktan akıp gitmesine izin verin ve ardından kavanozu yan çevirin ve kapağı dikkatlice suya daldırın. Kavanozu, kapağın her tarafı ıslanacak şekilde döndürün. Sıcak su, metalin genişlemesine yardımcı olur, bu nedenle kapağı gevşetir.

KAPAĞA DOKUNUN

Bu yöntem, daha önce açık olan kavanozlar için daha kullanışlıdır. Belki kavanozun kenarına sıkışmış yiyecekler ya da kapağın kavanozun üzerine yapışmasına neden olan yapışkan bir sos vardır. Yine bir şef bıçağının arkası veya tahta oklava gibi daha ağır bir nesne kullanarak kapağın üstüne ve çevresine hafifçe vurmak, yiyeceğin yerinden çıkmasına ve sonunda kavanozun gevşemesine yardımcı olabilir.

ÇAKMAK YÖNTEMİ

Çakmağın alevini yavaşça ve dikkatlice kavanoz kapağının etrafında hareket ettirerek kapağın ısınmasını sağla. Kapağı ısıttıktan sonra çevirmek için bir havlu veya ısıya dayanıklı eldiven kullan.

STREÇ FOLYO YÖNTEMİ

Kavanozun kapağını iyice sarmak için streç film rulosundan yeterli miktarda streç film kopar. Streç filmi kapağın üst tarafına yerleştir ve kapağın etrafına güzelce yapışana kadar kenarlardan bastır, daha sonra kapağı çevir.

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