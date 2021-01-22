Bildiklerinizi unutun, imdadınıza yetiştik! Sıkışmış kavanoz kapağını açmanın kolay yolları

Karnın açken ağzı sımsıkı kapalı bir yemek kavanozu ile mücadele etmekten daha kötü bir şey yok. İster kapağın altında en sevdiğin turşu olsun ya da tam ekmeğinin üzerine fındık ezmesi sürmeyi planladığın anda kapak sana engel olsun, stres yapmana gerek yok. Alengirli bir kavanoz açma aletine de ihtiyacın yok. Her evde bulunan genel malzemeler ile kapağı sıkışmış bir kavanozu açmak için birçok yol mevcut!

LASTİK ELDİVEN VE ISLAK HAVLU YÖNTEMİ

Cam kavanozlar kaygan olabilir, bu nedenle yardımcı olabilecek bir şey daha fazla tutuş sağlar. Açmak için kapağın etrafına küçük bir havlu sarmayı deneyin. Kapağı açmaya çalışırken havlu hareket ederse, havluyu suyla ıslatın ve ardından kapağın etrafına sarın. Lastik bulaşık eldivenleri ve lastik bantlar da tutuş sağlamak için iyi çalışır. Kapağı kavramak için bu eldivenleri giyin veya denemeden önce kapağın etrafına kalın bir lastik bant sarmayı deneyin.

KAVANOZ KAPAĞINA VURUN

Yeni kavanozlarda genellikle sıkı bir vakum contası bulunur ve bu contayı kırarak kavanozu açmak için daha az güç gerekir. Kavanozu yan çevirin, ardından bir elinizin avuç içi ile kavanozun dibine birkaç güçlü vuruş yapın. Vakum mührünün kırıldığını gösteren bir ses duyabilirsiniz. Vakum contasını kırmanın başka bir yöntemi de kapağı hedeflemektir. Ağır bir mutfak bıçağının arkası veya tahta bir oklava gibi biraz ağırlığı olan bir nesne kullanın ve kavanozu döndürerek kapakların kenarlarına birkaç hafifçe vurun.