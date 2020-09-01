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Bilecik Belediyesi Ayak Tenisi Turnuvası’ etkinliği başladı

BİLECİK HABERLERİ  | 01.09.2020 14:40 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ve dereceye girenlerin ödül alacağı ‘Ayak Tenisi Turnuvası’ etkinliği başladı.Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarla buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi turnuvası, renkli görüntülerle başladı.Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve birim amirleri ve sporcuların katıldığı etkinlik, Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezinde düzenlendi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen ve dereceye girenlerin ödül alacağı ‘Ayak Tenisi Turnuvası’ etkinliği başladı.
Sosyal ve kültürel alanda birçok aktiviteyi vatandaşlarla buluşturan Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ayak Tenisi turnuvası, renkli görüntülerle başladı.
Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı ve birim amirleri ve sporcuların katıldığı etkinlik, Muhsin Yazıcıoğlu Spor ve Yaşam Merkezinde düzenlendi. 29 takımın yer aldığı ve her bir takımın 2 asil, 2 yedek ile katılabileceği etkinlik sonunda dereceye girenler, Bilecik Belediyesi tarafından 6 Eylül Bilecik’in Düşman İşgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenecek final karşılaşması sonrasında ödüllendirilecek.
Açıklama yapan Başkan Şahin: ‘2020 yılında ne yazık ki pandemi nedeniyle kültürel ve sosyal etkinliklerimize ara vermek zorunda kaldık. Bilecik Belediyesi olarak bizler de hazırladığımız Ayak Tenisi etkinliği ile insanlarımızın yaşamına renk katmak istedik. Bu spor dalı, mesafesi itibariyle şu an oynanabilecek bir spor dalı. Katılım çok iyi. Yani çok da bilinmeyen bir spor dalı olmasına rağmen bu şekilde katılım bizleri çok mutlu etti. Umarım diğer yıllarda daha çok katılım olur. Bizim 6 Eylül, kurtuluş günümüz. O gün ayak tenisinin finali gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere ödüllerini vereceğiz. Bütün katılan gruplara başarılar diliyorum’’ dedi.
Başkan Şahin, konuşmasının sonunda ayak tenisi için başlangıç yaparak, oyuncuların performansını izledi.
Etkinliğe katılan sporcular da yeni bir spor dalı ile sahalara dönmekten duydukları memnuniyeti belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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