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Bilecik Belediyesi sağlıklı yaşamı desteklemeye devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 30.09.2020 13:01 | Son Güncelleme

Bisiklet kullanımını artırmak ve çevrenin korunmasına yönelik birçok çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, şehrin değişik noktalarına 11 adet bisiklet park yeri daha kazandırdı.Geçen yıl itibariyle başta okul ve kurum bahçeleri olmak üzere birçok noktayı, bisiklet park yeri ünitesi ile buluşturan Bilecik Belediyesi, enerji yönetim sisteminin verimliliğini artırmak, sürdürülebilir ulaşımın sağlanmasını ve sıfır emisyonlu ulaşımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bisiklet kullanımını artırmak ve çevrenin korunmasına yönelik birçok çalışmayı gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, şehrin değişik noktalarına 11 adet bisiklet park yeri daha kazandırdı.
Geçen yıl itibariyle başta okul ve kurum bahçeleri olmak üzere birçok noktayı, bisiklet park yeri ünitesi ile buluşturan Bilecik Belediyesi, enerji yönetim sisteminin verimliliğini artırmak, sürdürülebilir ulaşımın sağlanmasını ve sıfır emisyonlu ulaşımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi koordinatörlüğünde resmi kurum, park-bahçe, sokak, market, kafe önlerine, kapalı pazar yeri ve şehir otogarına bisiklet park yeri ünitelerini monte edilerek, bisiklet kullanımının artırılması amaçlanıyor.
Üretimi, Fen İşleri Müdürlüğü Atölye Amirliği tarafından gerçekleştirilen ikinci etap bisiklet park yerlerinin yapımına, katkı veren firmaya teşekkür etti. Bilecik Belediyesi tarafından son bir yıl içinde, yönetmeliğe uygun şekilde 29 adet bisiklet park yeri şehrimize kazandırılarak, vatandaşların kullanımına sunuldu.

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Sogut
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