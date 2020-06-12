YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik Belediyesi salgınla mücadeleye devam ediyor

Bilecik Belediyesi salgınla mücadeleye devam ediyor

BİLECİK HABERLERİ  | 12.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları birçok alanda aralıksız şekilde devam ediyor.Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın ile üç ayı aşkın bir süredir mücadele eden Bilecik Belediyesi, vatandaşların yoğun olduğu alanların yanı sıra birçok mekanda da dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi salgınla mücadeleye devam ediyor

Bilecik Belediyesi tarafından korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları birçok alanda aralıksız şekilde devam ediyor.
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın ile üç ayı aşkın bir süredir mücadele eden Bilecik Belediyesi, vatandaşların yoğun olduğu alanların yanı sıra birçok mekanda da dezenfekte çalışmasını sürdürüyor. Kurum ve kuruluş binaları, ibadethaneler, okullar, site ve yerleşkeler gibi yoğun alanlar başta olmak üzere bini aşkın noktada birçok kez dezenfekte çalışması yapan ekipler, şehir merkezindeki banka ATM noktaları, dinlenme ve eğlence alanları gibi halkın yoğun şekilde kullandığı alanları da dezenfekte ediyor. Ekipler çalışmaları kapsamında ayrıca ilaçlama araçları ile park ve bahçeler, otogar ve benzeri büyük alanlarda da ilaçlama ve dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi salgınla mücadeleye devam ediyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Itır Esen'in sevgilisi İşte Itır Esen'in sevgilisi
2020 yılının en popüler telefonları 2020 yılının en popüler telefonları

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Hair World Turkey Kurucu Ortağı Yunus Yıldız;”Sağlık turizminde öncü sektörüz”

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Aras Nehri poyraz kuşları ile cıvıl cıvıl

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

Yardım kolilerinin içinden çıkan para duygulandırdı

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

(Özel) Van’da Haziran ayında karla mücadele

Bilecik Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:23
Öğle
13:05
İkindi
17:03
Akşam
20:37
Yatsı
22:24

Bilecik Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Emre Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Dolunay Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Şahin’den maske uyarısı

Başkan Şahin’den maske uyarısı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Bursa’dan Bilecik’e, Bilecik’ten Bursa’ya giden tüm araçlar kontrol edildi

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

Eski Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, belediye başkan yardımcısı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.