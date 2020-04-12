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Bilecik Belediyesinden yöresel dille "evde kal" çağrısı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.04.2020 12:24 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesinden yöresel dille "evde kal" çağrısı

BİLECİK (AA) - Bilecik Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında billboardlara astığı ve yöresel dilin kullanıldığı "evde kal" çağrısı görenleri gülümsetti.

Şehrin farklı noktalarında yer alan reklam panolarına, Kovid-19 ile mücadeleye farklı bir katkı sağlamak amacıyla şehrin yöresel diliyle hazırlanan afişler asılarak vatandaşların dikkati çekiliyor.

Afişlerde, "Hinci evde galma vaktı", "Nama çıkıyon evden", "Kave yerinde duruyo, virüs bitsin gene oynarız", "Bilmiyomun virüs va, gorona va" ve "Gorona gitsin, gene lokumları sarmaları yapaa, çağırısın gomşuları, a annem." ifadeleri yer alıyor.

Vatandaşlardan Soner Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gülümsemeye ihtiyaç olunan bu günlerde hazırlanan reklam panolarını çok beğendiğini söyledi.

Belediyeyi bu çalışması için tebrik eden Olgun, "Moral bozukluklarında bu gibi çalışmalar insanları tebessüm ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde de sokak konserleri vardı, bunlar güzel şeyler, insanların bu dönemde bunlara ihtiyacı var aslında. Şu an en çok sağlığa ve morale ihtiyacımız var, belediyemizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
"evde kal" çağrı yöresel söz

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