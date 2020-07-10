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Bilecik Belediyesine borcu olanlar dikkat, bankaya gidenler şok yaşadı

BİLECİK HABERLERİ  | 10.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesine borcu olan ve borçlarını ödemeyen kişilerin banka hesaplarına bloke konuldu.Alınan bilgilere göre; Bilecik Belediye Başkanlığına su, emlak, ilan-reklam, çevre gibi borçlarını ödemeyen binlerce vatandaşın banka hesaplarına bloke koyuldu.

Bilecik Belediyesine borcu olan ve borçlarını ödemeyen kişilerin banka hesaplarına bloke konuldu.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Belediye Başkanlığına su, emlak, ilan-reklam, çevre gibi borçlarını ödemeyen binlerce vatandaşın banka hesaplarına bloke koyuldu. Bilecik Belediyesi borcu olan vatandaşlara ilk olarak ödeme tebliği yaptığı ardından ödemeyen vatandaşların ya icra yoluyla ya da banka hesaplarına bloke koyarak, ödeme almaya çalıştıkları öğrenildi. Bankaya giderek hesaplarına bloke gören ve ödeme emri gelmeyen vatandaşlar ise, mağdur olduklarını belirttiler.
Öte yandan bu sistemin 2011 yılında bu yaşan devam ettiği öğrenildi.

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