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Bilecik de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

BİLECİK HABERLERİ  | 30.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü sınırlı katılımla kutlandı.

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 98’inci yıl dönümü sınırlı katılımla kutlandı. Kutlamalar kapsamında protokol üyeleri çelenk sunumu yaparak şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.
Kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda ki Atatürk Anıtı’na Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak çelen sunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
Törende konuşan Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, Mustafa Kemal ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesi yakarak ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ parolasıyla aydınlığa giden yolu araladıklarını kaydederek, “30 Ağustos zaferini bize armağan eden kahramanlıklarla dolu tarihimiz, yeni bir çığır açan bayrağımız korkusuzluğun, yurtseverliğin, bir efsanesi bir destanı olmuşlardır. Kahraman şehit ve gazilerimiz sonsuza dek minnet ve şükranla anılacaklardır” dedi.

Tören şehitlik ziyareti ile son buldu
Konuşmaların ardından tören Osmangazi Ortaokulu öğrencilerinden Ebrar Nur İnce’nin ‘30 Ağustos’ adlı şiirini, Kozabirlik İlkokulu öğrencilerinden Emir Hamza Serttaş’ın ‘Zafer Türküsü’ isimli şiirlerin okunması ile devam etti. Tören Bilecik Şehitliği’nde şehit mezarlarına çiçek bırakılması ve Vali Şentürk’ün şehitlik defterini imzalamasıyla sona erdi.
Öte yandan, törene, Vali Şentürk ve Tuzak’ın yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve askeri erkan katıldı.

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İkindi
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Akşam
19:43
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Bilecik Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Yeni Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Kaan Eczanesi
Sogut
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