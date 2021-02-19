Bilecik eski Valisi Büyükakın’a yoğun ilgi

AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresine katılan eski Bilecik Valisi ve şuan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Tahir Büyükakın’a kentte görev yapan basın mensupları özel ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz gün İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresine, İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın daveti üzerine Bilecik eski valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Tahir Büyükakın’da katıldı. Kongre sonrası Bilecik’te görev yapan ulusal ve yerel basının özel ilgi gösterdiği Büyükakın’ın, vali olarak görev yaptığı kentte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vesilesiyle bir yatırım yapacağı öğrenildi. Pelitözü Gölpark’a yapılacağı planlanan 4 milyonluk yatırım projesi önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

Başkan Tahir Büyükakın, Bilecik’te valilik yaptığı sürede kentte görev yapan basını mesnuplarıyla kurduğu iletişim, diyalog ve samimiyet gazeteciler tarafından takdir ile karşılanıyordu.



