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Bilecik esnafına yüz koruyucu siperlik maske dağıtıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 09.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Bilecik Gençlik Merkezi’nde görevli gençlik liderleri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, meslek oda başkanları tarafından ücretsiz bir şekilde esnafa dağıtıldı.Bilecik Giyim Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ve Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü bünyesindeki Bilecik Gençlik Merkezi’nde görevli gençlik liderleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle seri bir şekilde üretim yaptıkları yüz koruyucu siperlik maske üretim yerini ziyaret etti.

Bilecik Gençlik Merkezi’nde görevli gençlik liderleri tarafından üretilen yüz koruyucu siperlik maskeler, meslek oda başkanları tarafından ücretsiz bir şekilde esnafa dağıtıldı.
Bilecik Giyim Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ve Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü bünyesindeki Bilecik Gençlik Merkezi’nde görevli gençlik liderleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle seri bir şekilde üretim yaptıkları yüz koruyucu siperlik maske üretim yerini ziyaret etti. Atatürk Spor Salonu’ndan günlük 300 adet yüz koruyucu siperlik maske üreten ekibe teşekkürlerini ileten başkanlar, daha sonra buradan tedarik ettikleri yüz koruyucu siperlik maskeleri ücretsiz bir şekilde odalarına kayıtlı esnafa dağıttılar. Oda üyeleri bu hizmetten memnun kalırken, maskeleri üreten gençlik liderlerine teşekkür ettiler.

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