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Bilecik Kent Konseyi çalışmaları

BİLECİK HABERLERİ  | 11.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, içinde bulundukları oluşum hakkında bilgi vererek, "Kent Konseyi belediyenin kurmakla yükümlü olduğu bir konsey.

Bilecik Kent Konseyi çalışmaları

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, içinde bulundukları oluşum hakkında bilgi vererek, "Kent Konseyi belediyenin kurmakla yükümlü olduğu bir konsey. Bilecik’e bir kimlik, bir geniş görüşlülük kazandırmak istiyoruz" dedi.
Özgen, Bilecik Kent Konseyi’nin yeni bir oluşum olduğunu, bunun da kendi içinde meclisleri yer aldığını söyledi. Bunların kadın, gençlik ve engelli meclisi olduğunu anlatan Özgen sözlerine şöyle devam etti;
"Allah kısmet ederse bunların hepsini faaliyete geçireceğiz. Önemli olan zaten çok proje üretmek değil, üniteler etap etap ortaya koymak. Şimdi yerel yönetimlerde stratejik plan hazırlanırken belediye başkanları 5 yıllık dönemleriyle ilgili hazırlanmış stratejik planları var. Bu plan içinde en fazla 5 tane plan uygulayıp hayata geçirmeli. Yani bizim Bilecik Kent Konseyinde oluşturacağımız alt gruplarında bu çalışma alanlarında şahısları oluşturacağız. Bilecik’in çevre sorunundan olabilir, eğitimi olabilir, kültürü olabilir, folklor olabilir, sanatı olabilir. Bunlarla Bilecik’in bir kimlik kazandırmak istiyoruz. Bilecik’e geniş görüşlülük kazandırmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız hep beraber yapacağız. Fikirleriyle, katkılarıyla şehirde ne kadar toplum yapısı sendikalar varsa hep beraber yapacağız. Bilecik trafiği ile ilgili sorunu var. Bunu konuşmalıyız bunu tartışmalıyız. Çözüm ayağında bir kamu ayağı var. Biz şehirdeki kopuklukları ortadan kaldırıp bunların yapılması ile ilgili köprülüğü koruyacağız, koordinasyonu sağlayacağız veya sağlamaya çalışacağız."

Bilecik Kent Konseyi çalışmaları

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