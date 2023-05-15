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Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

15.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Bilecik, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.K, O.Ö, C.C.Ş. ile H.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 23 banka kartı, hesap cüzdanı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 avro ve 50 sterlin ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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dolandırıcılık Bilecik

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