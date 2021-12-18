Bilecik Valisi Kızılkaya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Kızılkaya, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları aşı'yorlar", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını seçen Kızılkaya, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.

Kızılkaya, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansında vazife yaparak bu kareleri fotoğraflayan, emeği geçen bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Seçerken gerçekten çok zorlandım. Bütün basın emekçilerime şükranlarımı sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Umuyorum önümüzdeki sene de birbirinden güzel, hikayesi de mutlu eden fotoğrafları tekrar çekerler, bize de sağlık sıhhat içinde fotoğrafları yeniden seçmek nasip olur." diye konuştu.

