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Bilecik ve Balıkesir'de Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik ve Balıkesir'de Mevlit Kandili idrak edildi

BİLECİK/BALIKESİR (AA) - Bilecik ve Balıkesir'de Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Bilecik Müftülüğünce düzenlenen programda vatandaşlar, Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri başta olmak üzere kent genelindeki camileri doldurdu.

Kayıboyu Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Erhun tarafından vaaz verildi.

Okunan dualar sırasında cemaatten bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Ziyarete açılan Sakal-ı Şerif yoğun ilgi gördü. Program sonunda cemaate gül suyu ve lokum ikram edildi.

- Balıkesir

Balıkesir’de başta tarihi Zağnos Paşa Camisi olmak üzere kent genelindeki camilerde yoğunluk oluştu.

Zağnos Paşa Camisi'nde Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Tarihi camide Mevlit Kandili'nin önemine ilişkin vaaz verildi.

Cami çıkışı hayır gerçekleştirmek isteyenler cemaate lokum, gül suyu ve çikolata ikram etti.

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