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Bilecik ve İstanbul'da yakalanan telefonla dolandırıcılık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

07.06.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik ve İstanbul'da bazı kişileri kandırarak telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 zanlı tutuklandı.

Söğüt Cumhuriyet Savcılığınca, başka kişiler adına düzenlenmiş hatlarla mağdurları arayan, internet üzerinden güven telkin eden ve hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiği yalanıyla haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bilecik ve İstanbul'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu ve sim kart, bilgisayar, 30 adet banka kartı ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 avro ve 20 sterlin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin, ülke genelinde 135 olayda mağdurları yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Söğüt Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından cezaevine gönderildi.

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dolandırıcılık Bilecik operasyon

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