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  4. Bilecik-Yenişehir karayolu trafiğe kapandı

Bilecik-Yenişehir karayolu trafiğe kapandı

BİLECİK HABERLERİ  | 06.01.2020 10:50 | Son Güncelleme

Bilecik ile Bursa’nın Yenişehir ilçesi arasında bulunan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bilecik-Yenişehir karayolu trafiğe kapandı

Bilecik ile Bursa’nın Yenişehir ilçesi arasında bulunan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda sürücü kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bilecik-Yenişehir arası yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Yolda bekleyen çok sayıda sürücü kentte ulaşmak için köy yollarını tercih ederken, bazıları ise yolun açılmasını bekledi. Yol da ki çalışmalar sürerken Jandarma ekiplerince tır ve kamyonların zincir takmaları konusunda uyarılar yapıldı. Zincir takmayan araçların geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

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Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
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