Bilecik’e tıp fakültesi kuruluyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesine tıp fakültesi kurulması kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı.

Bilecik için bu güzel haberi "Bilecikli hemşehrilerimize müjde" sözleriyle duyuran AK Parti Bilecik İlk Başkanı Fikret Karabıyık, "Memleketimize, memleketimizin gençlerine hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün yayınlanan resmi gazetede Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemize tıp fakültesi açılması onaylandı. Şehrimize, ülkemize, ülkemizin kıymetli gençlerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

