Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ev ve taziye ziyaretleri kısıtlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında, ev ve taziye ziyaretleri ile açık ve kapalı alanlarda takım sporu oyunlarına kısıtlama getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, pozitif vakaların artması üzerine yeni kararlar alındı.

Vatandaşların birbirlerine ev ve taziye ziyareti yapmalarının ikinci bir karara kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, halı saha ve okul bahçeleri ile parklar dahil tüm açık ve kapalı alanlarda futbol ve diğer takım sporları oyunları oynanmasının da yasak kapsamında olduğu duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 ve 284, Kabahatler Kanununun 32. maddeleri ve diğer mevzuat hükümlerince adli ve idari işlem yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

