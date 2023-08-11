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Bilecikli aile otomobillerini 40 bin liraya kurdukları sistemle şarj ediyor

11.08.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te 5 yıldır elektrikli araç kullanan aile, sahip oldukları üç otomobilin enerji ihtiyacını karşılamak için 40 bin lira maliyetle evlerinin garajına şarj istasyonu kurdu.

Anne, baba ve üç çocuktan oluşan Fidan ailesi, 2018'de yurt dışı gezisinde elektrikli araçları görünce hem çevre dostu hem de fosil yakıtlara göre enerjisi daha ucuz olduğu için bu otomobillerle ilgili araştırma yapmaya başladı.

Benzinle çalışan aracı elden çıkaran aile aynı sene elektrikli otomobil sahibi oldu. Sonraki yıllarda iki elektrikli araç daha satın alan Fidan ailesi, şarj sorununu çözmek amacıyla evlerinin garajına 3 otomobilin bataryasını da aynı anda doldurabildikleri sistem kurarak kullanmaya başladı.

İş yerlerine ve yakın mesafeye ulaşımlarını buradan aldıkları enerjiyle sağlayan aile bireyleri, il dışı seyahatlerinde ise elektrikli şarj istasyonlarından yararlanıyor.

Yüksek lisans öğrencisi Emin Fidan, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren otomobillere karşı tutkusunun olduğunu söyledi.

Elektrikli araçları ilk kez annesi, babası ve kardeşleriyle 5 yıl önce çıktıkları yurt dışında gördüğünü aktaran Fidan, şöyle devam etti:

"2018 yılında ilk elektrikli otomobili, 2019'da ikincisini, 2020'de de uzun yolda kullandığımız üçüncü aracı aldık. Şu anda garajımızda üç elektrikli araç mevcut. İlk aracımızı İstanbul'dan aldığımızda Bilecik'e gelene kadar tek tek istasyon aramak zorunda kaldım. Altyapıyı hazırlayarak 2023'te evde sistemimizi kurduk. Tüm araçları evde şarj edebiliyoruz. Sadece uzun yola gittiğimiz zaman dışarıdaki şarj istasyonlarını kullanıyoruz. Uzun yola çıktığımızda ihtiyacımız oluyor ama onun dışında kesinlikle gece yatarken takıyoruz, sabah uyandığımızda araçlar doluma ulaşmış oluyor. Bize bu şarj, kent merkezinde yeterli oluyor."

Elektrikli araçların 220 volt prizden rahatlıkla şarj edilebildiğini dile getiren Fidan, köye gittiklerinde bile uzatma kablosuyla bataryayı doldurabildiklerini anlattı.

Fidan, garajlarına kurdukları şarj sisteminin maliyetinin 40 bin lira olduğunu belirterek, "380 voltluk sistem kurulduğunda hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmaz. Örneğin bir aracımız tek şarjla 300 kilometrelik menzile sahip. Şu an evde şarj maliyeti 60 lira civarında. Evde şarj ettiğimiz zaman 60 liraya 300 kilometre yol gidebiliyoruz. Evde şarj edeceğiniz için elektrikli araç şu anda mantıklı. Biz artık 5 yıldır akaryakıt kullanmıyoruz." diye konuştu.

Togg sahibi olmak için de başvuru yaptıklarını aktaran Fidan, ekim ayında teslim alacaklarını ifade etti.

"BUNLAR ÇOK DAHA DÜŞÜK MİKTARDA HAVA KİRLİLİĞİNE SEBEP OLUYOR"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çevre Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Avşar da elektrikli araçların özellikle çevreci olmalarına dikkati çekti.

Bu araç kullanımının çevre üzerinde birçok olumlu etkisinin olduğunu vurgulayan Avşar, şunları kaydetti:

"Elektrik dolumu yaparken termik santrallerden elde edilen elektrik de kullanılabiliyor ama araçların kilometre başına birim tüketimleri ve karbon emisyonları fosil yakıt kullanan araçlara göre daha düşük. Bunlar çok daha düşük miktarda hava kirliliğine sebep oluyor. Ülkemizde de kullanımın bu şekilde artması çevre yönünden önemli. Güneş enerjisinden elektrik üretimi sayesinde çevreci şekilde elektrik üretilmesi, depolanıp araçların şarj edilmesiyle ilgili çalışmalar ve altyapı da sürekli ilerliyor. Bu şekilde kullanımların artmasıyla bunların çevresel etkileri de çok daha düşük mertebelere inecek."

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik Otomobil Şarj istasyonu elektrikli enerji

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