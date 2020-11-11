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Bilecik’te ’’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’’nde 4 bin fidan toprakla buluştu

BİLECİK HABERLERİ  | 11.11.2020 23:10 | Son Güncelleme

Bilecik’te ’’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’’ dolayısıyla "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasıyla Bilecik Devlet Hastanesi önünde etkinlik düzenlendi.

Bilecik’te ’’11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’’ dolayısıyla "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasıyla Bilecik Devlet Hastanesi önünde etkinlik düzenlendi. Vali Bilal Şentürk, gerçekleştirilen programda 11.11.2020 tarihinde, Bilecik’in plakasının da olduğu bir günde anlamlı bir etkinlikle tüm birimlerle bir araya geldiklerini ifade etti. Tüm Türkiye’de seferberlik yapıldığını belirten Vali Şentürk, ’’İlimizde tüm birimlerimizle birlikte hizmete giren devlet hastanemizin bahçesindeki boş alanda fidan diktik. İlimizin güzelleştirilmesi anlamında güzel bir çalışma oldu. Hedefte bir sınırlama yok. Fidanda sınırsız bir yaklaşımımız var. Orman Genel Müdürlüğümüz güzel çalışıyor.’’ dedi.

Etkinliğe, Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şentürk daha sonra Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

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